Для тех, кто все пропустил. Разложили по полочкам главный омский блогерский скандал этого лета. А вы на чьей стороне и считаете ли полезными обзоры блогеров? Кому из омских доверяете?.
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