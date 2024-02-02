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Publicis to pay $350 million in opioid settlement

Publicis to pay $350 million in opioid settlement

In the first-ever settlement with an advertising company for its role in the U.S. opioid epidemic, Publicis Health agreed Thursday to pay states $350 million over its "predatory and deceptive" marketing tactics.

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