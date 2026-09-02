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Аргументы и Факты

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Геронтолог: пожилым можно быть на открытом солнце не больше 30 минут в день

Геронтолог: пожилым можно быть на открытом солнце не больше 30 минут в день

Врач-геронтолог Валерий Новоселов в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал о механизмах фотостарения и объяснил, почему длительное пребывание на пляже может быть губительно для людей старшего возраста, в частности для Аллы Пугачевой.

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