Эксперт объяснил крупный успех ВС России в ДНР

Сообщение Минобороны России об освобождении Святогорска в ДНР стало настолько неожиданным, что ресурсы противника до сих пор заявляют, что населённый пункт находится под полным контролем ВСУ.
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