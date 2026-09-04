В Канаде шторм разрушил стадион за две недели до концерта AC/DC

www.globallookpress.com/Keito Newman/Keystone Press Agency В канадском городе Торонто разбушевался шторм, который разрушил стадион Rogers Stadium в преддверии выступления легендарной рок-группы AC/DC.
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