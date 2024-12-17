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В "Газпроме" все идет по негативному сценарию

В "Газпроме" все идет по негативному сценарию

Всех приветствую! RGBI - на днях выходит вниз из боковика, оставляя выше 55ЕМА и ОИ. Самое непонятное пока для меня, это смена окраски облака с красного (падение) на зеленое (как минимум не падение), но произойдет это только в середине января 2025 года.

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