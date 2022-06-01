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В ЕАО еще 6 проектов победили в молодежном губернаторском конкурсе

В ЕАО еще 6 проектов победили в молодежном губернаторском конкурсе

По сообщению издания eaomedia.ru, оценку проектам конкурсантов дали заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк, глава района Николай Белик, сопредседатели Ассоциации активных граждан ЕАО и местные общественники.

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