В ЕАО еще 6 проектов победили в молодежном губернаторском конкурсе

По сообщению издания eaomedia.ru, оценку проектам конкурсантов дали заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк, глава района Николай Белик, сопредседатели Ассоциации активных граждан ЕАО и местные общественники.
По сообщению издания eaomedia.ru, оценку проектам конкурсантов дали заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк, глава района Николай Белик, сопредседатели Ассоциации активных граждан ЕАО и местные общественники.
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