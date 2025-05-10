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Хеллибак сделал шатаут в матче плей-офф НХЛ впервые с 2021 года. Он отразил 21 бросок во 2-й игре серии с «Далласом»

Хеллибак сделал шатаут в матче плей-офф НХЛ впервые с 2021 года. Он отразил 21 бросок во 2-й игре серии с «Далласом»

Вратарь «Виннипега» отразил 21 бросок во второй игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (4:0, 1-1) и был признан первой звездой.

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