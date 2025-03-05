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Чешские НПЗ запросили нефть из резервов после остановки поставок из России

Чешские НПЗ запросили нефть из резервов после остановки поставок из России

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Чехии запросили нефть из государственных резервов на фоне второй за последние месяцы остановки поставок российского сырья по нефтепроводу «Дружба», о чем стало известно накануне.

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