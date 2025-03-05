Чешские НПЗ запросили нефть из резервов после остановки поставок из России

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Чехии запросили нефть из государственных резервов на фоне второй за последние месяцы остановки поставок российского сырья по нефтепроводу «Дружба», о чем стало известно накануне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии