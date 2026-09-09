Почему стрижка Елены Ксенофонтовой действительно омолодила лицо: разбор парикмахера

Когда в очередной раз вижу восторженные комментарии под фотографиями знаменитостей, сменивших имидж, меня не покидает лёгкое чувство профессионального скепсиса.
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