Школьников и студентов ХМАО ближе познакомят с культурой Китая

В Нижневартовске (ХМАО) пройдет фестиваль китайской культуры «Nihao Zhongguo! Здравствуйте, Китай!». на нем представители Шаньдунского университета технологий и бизнеса познакомят школьников и студентов округа с одной из самых самобытных стран Азии, сообщили в правительстве округа.