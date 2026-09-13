Мусаев впервые с 2020 года потерял очки в матче РПЛ против команды из зоны вылета

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев впервые с лета 2020 года не сумел победить команду, занимавшую 15-е или 16-е место в таблице РПЛ перед началом тура.
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