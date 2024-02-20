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Спасибо за труд Сегодня прошло чествование передовиков народного хозяйства Бобруйского района (наш большой фоторепортаж).

Спасибо за труд Сегодня прошло чествование передовиков народного хозяйства Бобруйского района (наш большой фоторепортаж).

Сегодня в областном театре драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича прошло торжественное собрание, посвященное подведению итогов соревнования по социально-экономическому развитию Бобруйского района за 2023 год.

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