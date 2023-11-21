Украинский военнопленный рассказал о качестве поставляемой ВСУ военной техники из Европы

По словам военнослужащего ВСУ, страны Запада избавляются от ненужного металлолома в своих армиях.Бывший военнослужащий 501 батальона морской пехоты ВСУ с позывным "Журналист" был взят в плен бойцами армии России при попытке форсировать реку Днепр и занять позиции русских бойцов на левом берегу.