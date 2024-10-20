Кто такие кинестетики и что важно о них знать: советы психологов

Кинестетики обладают особыми способами восприятия информации и взаимодействия с окружающим миром. Вместе с экспертами рассказываем, кто такие кинестетики, каковы особенности их поведения и как с ними общаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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