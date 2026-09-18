Хакеры из группы "Берегини" выложили документ МИД Украины о том, как на самом деле Украина "стремится к миру".
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Ничего нового и удивительного. Главные особенности украинского менталитета и характера давно описал Гоголь. Оксана хочет черевички, как у царицы, другому персонажу галушки сами прыгают в рот... Вместо черевичек- кружевные трусики, вместо галушек- дармовые подачки от Запада...
На коленях стояли, чтобы матушка РОССИЯ их защитила, а умники за это уже положили 2 млн. своего народа на удобрение, чтобы общаться на укр языке и кто ОНО после этого???! Прощения не будет!
А что можно еще от них ожидать? Придурки, они и в Африке придурки