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Стремление Украины к миру

Стремление Украины к миру

Хакеры из группы "Берегини" выложили документ МИД Украины о том, как на самом деле Украина "стремится к миру".

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Наталия

Ничего нового и удивительного. Главные особенности украинского менталитета и характера давно описал Гоголь. Оксана хочет черевички, как у царицы, другому персонажу галушки сами прыгают в рот... Вместо черевичек- кружевные трусики, вместо галушек- дармовые подачки от Запада...