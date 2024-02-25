Глобальная ошибка Запада, используя которую мы обязательно победим

Любое событие всегда имеет свои причины. И правильно их понимать очень важно. Если вы неверно оценили причины по которым произошло, то или иное событие, то рискуете совершить большую ошибку, когда захотите его повторить.
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