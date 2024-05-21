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Посол в РФ: Иран доведет до конца расследование крушения вертолета Раиси

Посол в РФ: Иран доведет до конца расследование крушения вертолета Раиси

Иран до конца доведет расследование крушение вертолета с президентом страны Эбрахимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом, выводы о причинах можно будет делать только после этого, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

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