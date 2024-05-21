Посол в РФ: Иран доведет до конца расследование крушения вертолета Раиси

Иран до конца доведет расследование крушение вертолета с президентом страны Эбрахимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом, выводы о причинах можно будет делать только после этого, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии