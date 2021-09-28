Андрей Кончаловский: Русский человек не имеет чувства ответственности

Любопытно, однакоПолитикаАндрей Кончаловский: Русский человек не имеет чувства ответственности Андрей Кончаловский тут накинул немного "Когда я снимал фильм «Рай», то искал артистов и в Западной Европе, и в Восточной.Вернуться к статье86НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAIAlex ImenЕсли бы не было "ужасов" коммунизма, были бы ужасы фашизма. Вот тогда бы надо было каяться. А сейчас каяться пора янки за массовое развязывание конфликтов и гибель миллионов людей в этих конфликтах.ИИринаТолько вот те ,кто после захвата ими РСФСР ,упорно хотят заставить русский народ "покаяться ", САМИ никогда не будут каяться за свои преступления ,и таких же ,как они ,врагов Советского власти ,СССР и советского народа -от развязанной ими вместе с оккупантами России интервентами Гражданской ,в которой погибли миллионы российских граждан - до того ,что после захвата ими РСФСР ,сверхсмертность российского народа составила более 15 миллионов человек .Николай СопляковНу и начал бы каяться за все полученные Сталинские и Ленинские премии. За всё бабло налогоплательщиков, которое получил на съемки фильмов.. Ах, он ведь самый талантливый... Венценосный!!! При всех режимах был хорош. И он и брат и папа. Теперь он лезет вон из кож... Скорбя , косясь на Запад...АлександрРусские не шли с войной они защищались. А немцы пришли и уничтожали русским. Небольшая разница но она существенна.Владислав ВладиславОткровенный бред сказал Кончаловский. Грустно, когда ничего не понимающие люди лезут в политику. Вы же не идете ремонтировать авто, если в этом ничего не понимаете? Так почему чуть ли не каждый второй воображает себя политиком?Дед ЩукарьОпять эти хитрож...ые жидовские ужимки. Кончаловскому не мешало бы знать, что не все русские работали в расстрельных командах и вертухаями, а коммунистические лозунги призывали к равенству, братству и труду. Большевики вообще все лозунги слямзили у Христа, просто на деле поступали иначе. Опять же, о нацсоставе руководящих органов ВКПб уже очень много говорено. Кто там русский?Сергей МирзаевНесет отсебятину, законов логики не знает, законов философии не знает. Историю трактует как ему с утра покажется.Виктор ЕршовНалицо старческий маразм. Вообще считал его более разумным человеком. Ошибся! Ответ в отношении восточных немцев еще проще, очень странно, что режисер истинного обьяснения не знает. Восточные немцы в ментальности западных - не чистткровные не арийцы, поэтому их не принимали на работу и не назначали военных на должности по уничтожению массовым образом людей. Живя в ГДР знаю об этом, а немцы свободно говорили на тему войны и концлагерей. Коллективное покояние это это европейское шизо. Каяться не публичное , а интимное в отношениях с Богом и покояние только перед ним за греховные помыслы и деяния, все остальное - от " лукавого".Комментировать
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