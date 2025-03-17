Доходность ПДС в 2024 году оказалась максимальной из-за высоких ставок

В 2024 году доходность программ долгосрочных сбережений граждан (ПДС) в два-три раза превысила уровень инфляции и значительно опередила доходность пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования, выяснили «РБК Инвестиции» в ходе опроса 14 негосударственных пенсионных фондов (НПФ).