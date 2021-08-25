Пять стран заявили о создании фонда противодействия влиянию России на Украине

Политика В число участников коалиции вошли США, Великобритания, Швеция, Щвейцария и Канада. Пять стран, включая Великобританию, Канаду, Швецию, Швейцарию и США, создадут фонд, которые будет противодействовать влиянию РФ на востоке и юге Украины.