Белые медведи всё чаще страдают от травм. В чём причина

Глобальное потепление продолжает наносить непоправимый ущерб хрупкой экосистеме Арктики. Новое исследование ученых из Вашингтонского университета в Сиэтле показало, что белые медведи, эндемики арктического региона, все чаще страдают от травм конечностей из-за изменений климата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии