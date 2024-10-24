Белые медведи всё чаще страдают от травм. В чём причина

Глобальное потепление продолжает наносить непоправимый ущерб хрупкой экосистеме Арктики. Новое исследование ученых из Вашингтонского университета в Сиэтле показало, что белые медведи, эндемики арктического региона, все чаще страдают от травм конечностей из-за изменений климата.