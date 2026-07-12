Почему для засолки нужна только крупная соль: из-за чего «взрываются» огурцы

Многие хозяйки задаются вопросом: чем отличается мелкая соль от крупной и почему для засолки огурцов, квашения капусты и других заготовок категорически не рекомендуют использовать мелкую? Ответ кроется не только в размере кристаллов, но и в составе продукта.