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Почему для засолки нужна только крупная соль: из-за чего «взрываются» огурцы

Почему для засолки нужна только крупная соль: из-за чего «взрываются» огурцы

Многие хозяйки задаются вопросом: чем отличается мелкая соль от крупной и почему для засолки огурцов, квашения капусты и других заготовок категорически не рекомендуют использовать мелкую? Ответ кроется не только в размере кристаллов, но и в составе продукта.

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