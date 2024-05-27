Армейским пожарным хотят разрешить досрочно уходить на пенсию

Пожарным Вооруженных Сил России предложили разрешить уходить на пенсию досрочно. Такой законопроект 27 мая внесли в Госдуму депутаты от партии ЛДПР во главе с ее лидером, председателем Комитета по международным делам Леонидом Слуцким.
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