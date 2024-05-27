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Парламентская газета

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Армейским пожарным хотят разрешить досрочно уходить на пенсию

Армейским пожарным хотят разрешить досрочно уходить на пенсию

Пожарным Вооруженных Сил России предложили разрешить уходить на пенсию досрочно. Такой законопроект 27 мая внесли в Госдуму депутаты от партии ЛДПР во главе с ее лидером, председателем Комитета по международным делам Леонидом Слуцким.

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