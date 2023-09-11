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Советник Путина Иванов: роста уровня трития после сброса воды с АЭС в Японии нет

Советник Путина Иванов: роста уровня трития после сброса воды с АЭС в Японии нет

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил об отсутствии признаков роста уровня радиоактивного трития в российских водах после сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в Японии.

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