Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур о сестре, страдающей аутизмом: «Ее способ познания мира ошеломляет»

Младшей дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур 30 лет, и только год назад она узнала, что у нее аутизм. Старшая сестра Таллулы рассказала, как она себя чувствует.
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