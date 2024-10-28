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Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур о сестре, страдающей аутизмом: «Ее способ познания мира ошеломляет»

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур о сестре, страдающей аутизмом: «Ее способ познания мира ошеломляет»

Младшей дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур 30 лет, и только год назад она узнала, что у нее аутизм. Старшая сестра Таллулы рассказала, как она себя чувствует.

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