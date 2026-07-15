Сводки СВО, 14 июля, главное: Мощные взрывы в Киеве, ликвидирован майор ВСУ Поляк, «херой» «птах Мадьяра»

Юрий Ильинов

Ад для пехоты: наземный робот-камикадзе «Штурмовик» ворвался на передовую Российские военнослужащие начали применять модернизированный НРТК «Штурмовик» на передовой. Комплекс используют для доставки грузов, разминирования, прокладки проходов для пехоты и в качестве камикадзе. Модернизированный наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Штурмовик» начали применять в зоне специальной военной операции. Разработчики увеличили его колёсную базу в 1,5 раза и расширили отсек для перевозимого груза. На обычной дороге платформа может транспортировать до 70 кг, а на пересечённой местности – до 50 кг. Изменения в конструкцию внесли с учётом пожеланий российских военнослужащих. Комплекс получил сменную колёсную базу, которую можно адаптировать для движения по грунту, песку и болотистой местности. В передней и задней частях платформы также установили два модуля с видеокамерами, позволяющие оператору контролировать пространство вокруг машины. «Это было необходимо для получения полного контроля над обстановкой. „Штурмовик“ показал себя как самый бюджетный вариант среди НРТК в России и может использоваться в самых разных вариациях — для разминирования местности, прокладки троп для пехоты, в качестве дрона-камикадзе и дрона-доставщика <…> Военные отзываются положительно, называя “Штурмовик” очень интересным наземным роботом», – сообщили в компании «Дрон форс аэро». «Штурмовик» может обследовать маршруты и прокладывать безопасные проходы перед выдвижением пехоты. Кроме того, платформу разрешается использовать для доставки грузов и выполнения задач в качестве наземного дрона-камикадзе. Прообразом комплекса стала колёсная боевая машина времён Первой мировой войны «Царь-танк». в России раскрыли модернизированный вариант танка Т-80,