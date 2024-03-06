Россия протестировала свои системы оповещения 6 марта 2024 года: все на высшем уровне! Ирэн ОрлонскаяВо вторник, 6 марта 2024 года, по всей территории России прошла запланированная проверка систем оповещения.
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