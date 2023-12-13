Одиночество усиливает риск преждевременной смерти

Продолжительность жизни человека зависит от множества различных факторов. Ученые всерьез занялись их изучением и обнаружили, что одиночество является одним из ключевых моментом, усиливающим риски наступления преждевременной смерти от всех причин.
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