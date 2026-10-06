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ИА Реалист

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Немецкая промышленность в кризисе

Немецкая промышленность в кризисе

БЕРЛИН (ИА Реалист). В августе заказы на немецких заводах показали максимальное падение за год — на 10,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

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