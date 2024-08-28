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Минэкономразвития предложило усилить контроль за зарплатами «в конвертах»

Минэкономразвития предложило усилить контроль за зарплатами «в конвертах»

Минэкономразвития предложило расширить перечень оснований, по которым контролирующие органы смогут назначать выездные проверки, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо главы департамента госполитики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности министерства Александра Вдовина.

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