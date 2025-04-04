FT: Европа готовится к экстренным мерам из-за притока китайских товаров

Повышенные пошлины на товары, ввозимые в США, могут накрыть страны Евросоюза волной дешевых товаров из Азии, в связи с чем ЕС готовится к введению экстренных мер, пишет газета Financial Times со ссылкой на сообщение главного экономиста Deutsche Bank Робина Винклера.
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