FT: Европа готовится к экстренным мерам из-за притока китайских товаров

Повышенные пошлины на товары, ввозимые в США, могут накрыть страны Евросоюза волной дешевых товаров из Азии, в связи с чем ЕС готовится к введению экстренных мер, пишет газета Financial Times со ссылкой на сообщение главного экономиста Deutsche Bank Робина Винклера.