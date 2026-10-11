Россия и Парагвай ведут переговоры о товарищеском матче в марте 2027 года

Сборные России и Парагвая могут сыграть товарищеский матч весной 2027 года. Как сообщает Sport24, РФС и Федерация футбола Парагвая ведут переговоры о проведении игры в марте следующего года.
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