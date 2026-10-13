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Царьград

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Суд оспаривает продажу Leapmotor C11 банкрота Шаврина

Суд оспаривает продажу Leapmotor C11 банкрота Шаврина

Финансовый управляющий Николая Шаврина обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании недействительным договора купли-продажи электрического кроссовера Leapmotor C11, настаивая, что покупателем в документе должен быть указан он сам, а не Никита Шаврин.

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