Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Путин совершенно прав, так оказалось

Путин совершенно прав, так оказалось

Речь о Путине и его аналитиках по международным вопросам, внешней политике и безопасности…Если таковые имеются, конечно…Понятно ведь, что у него имеется личное понимание, но оно существует не само по себе, а в связи с работой экспертов и тех людей, которые готовят ему материалы, в том числе аналитические…Так вот, все они, и Путин, и его аналитики, оказались совершенно правы.

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