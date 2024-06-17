Путин совершенно прав, так оказалось

Речь о Путине и его аналитиках по международным вопросам, внешней политике и безопасности…Если таковые имеются, конечно…Понятно ведь, что у него имеется личное понимание, но оно существует не само по себе, а в связи с работой экспертов и тех людей, которые готовят ему материалы, в том числе аналитические…Так вот, все они, и Путин, и его аналитики, оказались совершенно правы.