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Умер Синиша Михайлович, 32 команды на клубном ЧМ, у Роналду нет вариантов в Европе, «ПСЖ» готов продать Мбаппе, конфликт Бензема и Дешама, Бускетс закончил в сборной и другие новости

Умер Синиша Михайлович, 32 команды на клубном ЧМ, у Роналду нет вариантов в Европе, «ПСЖ» готов продать Мбаппе, конфликт Бензема и Дешама, Бускетс закончил в сборной и другие новости

1. Умер знаменитый югославский и сербский защитник Синиша Михайлович. Ему было 53 года, он боролся с лейкемией.

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