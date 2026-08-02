Киев уменьшил количество украинцев, имеющих право на отсрочку от мобилизации Ситуация на линии фронта для ВСУ складывается не лучшим образом и .
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Киев уменьшил количество украинцев, имеющих право на отсрочку от мобилизации Ситуация на линии фронта для ВСУ складывается не лучшим образом и .
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