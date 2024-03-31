Музей «Мемориал Победы» в Красноярске впервые за 20 лет ждет реконструкция

Впервые за два десятилетия в Красноярске началась реконструкция музея «Мемориал Победы». Заместитель директора музея Елизавета Стручева сообщила, что планируется завершить работы к 80-летию окончания Великой Отечественной войны в мае 2025 года, передает ТАСС.