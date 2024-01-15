Военно-космическая академия в День российской печати провела торжественную церемонию чествования журналистов и сотрудников пресс-службы вуза

На торжественном собрании были вручены ценные подарки от начальника академии, а также все обучающиеся, входящие в состав информационного блока военного вуза, получили кубки в различных номинациях, грамоты и благодарности.
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