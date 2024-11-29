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Axios: Израиль обсудит с США продажу оружия на $680 миллионов

Axios: Израиль обсудит с США продажу оружия на $680 миллионов

Глава израильского Министерства Обороны Эяль Замир планирует в понедельник посетить столицу Соединённых Штатов Америки с рабочим визитом, в ходе которого он будет вести переговоры со своими американскими коллегами.

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