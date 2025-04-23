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Симоньян — об отношениях с матерью Кеосаяна: «Она пилила его, а не меня»

Симоньян — об отношениях с матерью Кеосаяна: «Она пилила его, а не меня»

Журналистка рассказала о том, как складывается ее общение со свекровью. Маргарита Симоньян кадр шоу "Судьба человека" на канале Россия-1Маргарита Симоньян продолжает ежедневно навещать своего мужа Тиграна Кеосаяна в больнице.

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