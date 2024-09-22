На станции в Вышнем Волочке провели патрулирование

Для формирования культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также профилактики и предупреждения транспортных происшествий с несовершеннолетними в зоне движения поездов 18 сентября работниками Вышневолоцкой дистанции пути было проведено патрулирование на станции Вышний Волочек.
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