На станции в Вышнем Волочке провели патрулирование

Для формирования культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также профилактики и предупреждения транспортных происшествий с несовершеннолетними в зоне движения поездов 18 сентября работниками Вышневолоцкой дистанции пути было проведено патрулирование на станции Вышний Волочек.