Театр абсурда
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Театр абсурда

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Меркель втянули в "голый" скандал. Хохот стоит по всей Германии

Меркель втянули в "голый" скандал. Хохот стоит по всей Германии

Царьград © BARBARA INSINGER /KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS В Гамбурге появилась статуя голой женщины с лицом бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Комментарии
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фарид сабиров
Приебалты в своем репердунтуаре , что бы не делать лишь бы гадить. И еще откуда там столько картошки ???? Видимо не видимо нелегально будут покупать в России. Бывшая канцлелярская Макрель , вроде была по нынешним меркам даже ничего. Но высказывание что все делалось ради будущей войны с Россией . Этим она себя похоронила в навозной яме для будущих поколений . Как в фильме Рязанова , сама сама сама
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