фарид сабиров

Приебалты в своем репердунтуаре , что бы не делать лишь бы гадить. И еще откуда там столько картошки ???? Видимо не видимо нелегально будут покупать в России. Бывшая канцлелярская Макрель , вроде была по нынешним меркам даже ничего. Но высказывание что все делалось ради будущей войны с Россией . Этим она себя похоронила в навозной яме для будущих поколений . Как в фильме Рязанова , сама сама сама