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Курские новости

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Из-за отсутствия газа жителям Глушковского района Курской области доставят уголь

Из-за отсутствия газа жителям Глушковского района Курской области доставят уголь

Глава района Павел Золотарев рассказал, что пока нет возможности подключить газ в Глушковский район. Поэтому жителям, оставшимся без газоснабжения из-за массированной атаки со стороны ВСУ, развезут уголь, дрова и печки-буржуйки.

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