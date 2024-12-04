Ахметшин встретился с Советом молодежи, созданным при Полпредстве Татарстана

Вице-премьер РТ - полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин на встрече с Советом молодежи, созданным при Полпредстве Татарстана, поблагодарил ребят за инициативность, активную деятельность, направленную на сохранение и пропаганду татарской культуры, традиций и языка.
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