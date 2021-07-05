Казахстанка, победившая бойца UFC, Файзoлланова вернется в октагон

На гран-при AlashPride 67 свой очередной бой проведет казахстанка Замзагуль Файзолланова (7-1). «Бопай» имеет опыт выступления в российской лиге M-1 Global, где имеет рекорд 1-1, а также в своей послужном списке имеет победу над экс-чемпионом M-1, ныне бойцом UFC грузинкой Лианой Джоджуа.