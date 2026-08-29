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Царьград

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После гибели туристки на Алтае застрелили 12 медведей. Теперь чиновников проверят на связь с черным рынком

После гибели туристки на Алтае застрелили 12 медведей. Теперь чиновников проверят на связь с черным рынком

Зоозащитники просят проверить, не превратилась ли борьба с хищниками в криминальный промысел. Скандал разразился вокруг государственных инспекторов, проводивших отстрел бурых медведей в Турочакском районе Республики Алтай.

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