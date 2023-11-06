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Назаров процитировал Пушкина в ответ на слова экс-владельца "Йокерита" Харкимо

Назаров процитировал Пушкина в ответ на слова экс-владельца "Йокерита" Харкимо

Хоккейный тренер Андрей Назаров ответил бывшему владельцу финского "Йокерита" Харри Харкимо, который заявил, что вступление клуба в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) было ошибкой, передает "Чемпионат".

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