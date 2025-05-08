Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 780 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляхов
    Еще один важный момент. У работающего студента изменяется целевая функция. Учеба, а это тяжелый труд, уходит на задни...Зачем Сталин на с...
  • Александр Ляхов
    Я работаю в университете на естественно научном факультете. Практически весь контигент студентов учится на бюджете. У...Зачем Сталин на с...
  • Александр Ляхов
    Платное образование повышало мотивированность и ответственность обучаемых. Оно должно быть введен. Это не современное...Зачем Сталин на с...

США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

@ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх