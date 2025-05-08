США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

@ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток».
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