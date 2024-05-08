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Нарышкин: ведется поиск причастных к теракту в "Крокусе" за рубежом

Нарышкин: ведется поиск причастных к теракту в "Крокусе" за рубежом

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Ведется расследование для выявления находящихся за рубежом лиц, причастных к организации теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

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